Магомед Анкалаев: «Я лучший в мире. Накажу Перейру и заставлю его выглядеть посредственным»

Магомед Анкалаев вызвал на бой Алекса Перейру.

«Могу сказать одно: я никогда не отказывался от боя и не выбирал соперников, верю, что я лучший в мире. СМИ должны спросить об этом UFC.

Я накажу Алекса Перейру в следующем бою и заставлю его выглядеть посредственным», – написал в соцсетях полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев .

Анкалаев называет Перейру трусом и обещает молитвой победить магию вуду. Как началась их война?