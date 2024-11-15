Магомед Анкалаев: «Я лучший в мире. Накажу Перейру и заставлю его выглядеть посредственным»
Магомед Анкалаев вызвал на бой Алекса Перейру.
«Могу сказать одно: я никогда не отказывался от боя и не выбирал соперников, верю, что я лучший в мире. СМИ должны спросить об этом UFC.
Я накажу Алекса Перейру в следующем бою и заставлю его выглядеть посредственным», – написал в соцсетях полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.
Анкалаев называет Перейру трусом и обещает молитвой победить магию вуду. Как началась их война?
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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