Анкалаев – о Хилле: «Джамал ужасен, его снова нокаутируют»
Магомед Анкалаев резко высказался о Джамале Хилле.
«Джамала Хилла снова нокаутируют, он на самом деле ужасен», – написал в соцсетях полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.
С начала 2023 года Хилл провел два боя: в январе-2023 он победил Гловера Тейшейру, а в апреле-2024 проиграл нокаутом Алексу Перейре.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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