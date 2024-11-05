Анкалаев – о Хилле: «Джамал ужасен, его снова нокаутируют»

Магомед Анкалаев резко высказался о Джамале Хилле.

«Джамала Хилла снова нокаутируют, он на самом деле ужасен», – написал в соцсетях полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев .

С начала 2023 года Хилл провел два боя: в январе-2023 он победил Гловера Тейшейру, а в апреле-2024 проиграл нокаутом Алексу Перейре.

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