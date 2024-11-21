Алекс Волкановски: «Мы боремся за титул. Разговоров о моем бое с Лопесом нет»
Алекс Волкановски опроверг информацию о бое с Диего Лопесом.
«Разумеется, мы боремся за титул. Разговоров о моем бое с Лопесом нет», – сказал экс-чемпион UFC Алекс Волкановски.
Ранее сообщалось, что Волкановски и Диего Лопес подерутся на UFC 312 в Сиднее.
Волкановски любит пьянки: стрелял мочой из пистолетов и ел пиявку с ноги
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: ютуб-канал Алекса Волкановски
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