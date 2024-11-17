Волкановски и Лопес подерутся на UFC 312 в Сиднее (Yahoo Sports)
Александр Волкановски и Диего Лопес подерутся на UFC 312.
Журналист Yahoo Sports Рубен Картер сообщает, что бойцы подписали контракт на поединок.
UFC 312 состоится 9 февраля в Сиднее (Австралия).
Волкановски в феврале проиграл титул чемпиона полулегкого веса Илие Топурии.
Лопес в сентябре победил единогласным решением Брайана Ортегу.
Лопес готов подраться с Топурией в центре октагона: «Сколько бы раз он ни указал пальцем вниз, я буду там»
Тренер Волкановски считает, что Топурия не заслужил бороться за второй пояс
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Рубена Картера
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