Тренер Волкановски считает, что Топурия не заслужил бороться за второй пояс

Джо Лопес считает, что Топурия не заслужил бороться за второй пояс.

«Это здорово, что Топурия присматривается к поясу Махачева, но у вас должно быть как минимум пять или шесть защит титула, прежде чем вы начнете рассматривать возможность похода за вторым.

Вы просто задерживаете дивизионы. Когда вы зачистите свою весовую категорию, то получите право перейти в следующую», – сказал тренер Волкановски Джо Лопес.

Илия Топурия завоевал пояс UFC на турнире UFC 298, победив Алекса Волкановски нокаутом во втором раунде, и провел одну защиту титула.

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