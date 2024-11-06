Тренер Волкановски считает, что Топурия не заслужил бороться за второй пояс
Джо Лопес считает, что Топурия не заслужил бороться за второй пояс.
«Это здорово, что Топурия присматривается к поясу Махачева, но у вас должно быть как минимум пять или шесть защит титула, прежде чем вы начнете рассматривать возможность похода за вторым.
Вы просто задерживаете дивизионы. Когда вы зачистите свою весовую категорию, то получите право перейти в следующую», – сказал тренер Волкановски Джо Лопес.
Илия Топурия завоевал пояс UFC на турнире UFC 298, победив Алекса Волкановски нокаутом во втором раунде, и провел одну защиту титула.
Нокаут двойным бэкфистом, сломанные зубы, гематома на пол-лица – это все главный турнир года в UFC
Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: Submission Radio
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости