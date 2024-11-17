Оливейра – после победы над Чендлером: «Дана, я готов драться в январе. Я – следующий»

Чарльз Оливейра хочет драться в январе.

«Спасибо Богу и моей семье за этот бой. Майкл заслуживает только моего уважения за такой поединок.

Дана Уайт , я готов драться в январе. Я – следующий», – сказал Чарльз Оливейра в октагоне после победы над Майклом Чендлером в соглавном поединке UFC 309.

Титульник Джонса и Миочича, не дравшегося 3,5 года. Ветеранский боевик на UFC 309

UFC 309: Джонс – Миочич, Оливейра победил Чендлера и другие бои