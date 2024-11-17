Оливейра – после победы над Чендлером: «Дана, я готов драться в январе. Я – следующий»
Чарльз Оливейра хочет драться в январе.
«Спасибо Богу и моей семье за этот бой. Майкл заслуживает только моего уважения за такой поединок.
Дана Уайт, я готов драться в январе. Я – следующий», – сказал Чарльз Оливейра в октагоне после победы над Майклом Чендлером в соглавном поединке UFC 309.
Титульник Джонса и Миочича, не дравшегося 3,5 года. Ветеранский боевик на UFC 309
UFC 309: Джонс – Миочич, Оливейра победил Чендлера и другие бои
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
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