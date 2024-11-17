Самый мемный бой года: Чендлер велосипедил от Оливейры, воскрес после залеживаний и провел два слэма

Комедия.

От поединка Чарльза Оливейры и Майкла Чендлера на UFC 309 ожидали многого: нокаут от Чендлера, болевой или удушающий от Оливейры, зарубу в стойке, противостояние американской борьбы и бразильского джиу-джитсу в партере, но точно не полного боя.

Получилось событийно и весело.

Чендлер два года ждал поединка против Конора, но получил реванш против Оливейры. Победитель мог рассчитывать на статус претендента

За последние два года Майкл Чендлер превратился в мем. Комьюнити смеялось над его терпеливым ожиданием боя против Конора Макгрегора. Но в итоге Чендлер сдался – не хотел простаивать больше двух лет, поэтому принял поединок против Чарльза Оливейры в Madison Square Garden.

«Думаю, за последний год вы забыли, кто такой Майкл Чендлер. С октября 2020 года по ноябрь 2022-го я провел шесть тренировочных лагерей и один титульный бой. Пять боев за 25 месяцев. Четыре бонуса за «Бой вечера» или «Перформанс вечера», два претендента на звание «Бой года», один «Бой года», один «Нокаут года» и один «Дебют года».

Вот почему я принял бой с Чарльзом Оливейрой. Решил немного отвлечься, чтобы использовать возможность. За последние полтора года благодаря The Ultimate Fighter я получил раскрутку и фанатов, но теперь у меня есть шанс на титульный забег».

Бой Оливейры против Чендлера заранее назвали претендентским. Это справедливо: в случае победы Ислама Махачева над Арманом Царукяна, в легком весе у него просто не останется других вариантов. Это подтвердил и сам Махачев: «Добейтесь яркой победы, и тогда чемпион может предоставить вам шанс в следующий раз».

Чендлер и Оливейра устроили шоу. Но точно не такое, какое мы ожидали

Первый раунд начался с прессинга от Оливейры. Удивительно, но более низкий и взрывной Чендлер будто побаивался сближаться с соперником. Благодаря этому Оливейра уверенно давил его к клетке и в середине раунда выполнил перевод. Итоговая позиция получилась невероятно странной:

Ситуация по-настоящему патовая – ни один из бойцов не хотел терять позицию. При этом рефери Кит Питерсон никак не мог поднять бойцов – несмотря на недостаточную активность, из такого положения возвращать бойцов в стойку нельзя.

Второй раунд снова начался с прессинга Оливейры. На этот раз он загнал соперника к сетке ударами. Отступая, Чендлер не рассчитал дистанцию до края октагона и споткнулся. После падения он убегал от атакующего соперника:

Спустя несколько секунд Оливейра еще раз плотно попал. Чендлер снова убежал:

В середине раунда Оливейра вновь перевел соперника в партер и сразу занял позицию маунта. В казавшейся безнадежной ситуации Чендлер пережил тяжелые удары локтями и дотерпел до конца раунда.

Третий и четвертый раунды прошли по схожему сценарию: Оливейра поджимал Чендлера к сетке, тот пытался отвечать размашистыми ударами, но проигрывал в точности и объеме. После нескольких попаданий в стойке Оливейра перевел соперника в партер и забрал спину. Удивительно, но Чендлер дважды дотерпел до конца раунда с самым опасным джитсером UFC за спиной.

Проиграв четыре раунда подряд, Чендлер вышел на последнюю пятиминутку невероятно заряженным. И это почти сработало: через минуту после начала раунда Оливейра пропустил тяжелейший правый прямой и ошибся с проходом в ноги. Чендлер занял позицию сверху и принялся добивать соперника.

Не вышло: в этот раз чудеса выживания в октагоне показал уже Оливейра. Сломал осанку соперника, притянул его к себе, а затем попытался набросить треугольник – классика БЖЖ. Чендлер вернулся в стойку.

Ближе к концу раунда Оливейра снова выполнил перевод и прошел за спину сопернику. Осознавая безысходность положения, Чендлер с улыбкой поднялся с соперником за спиной и выполнил бессмысленный, но очень зрелищный слэм. А потом еще один. Громкие крики с трибун заглушили комментаторов.

Настоящий шоумен.

Оливейра забрал победу единогласным решением судей, а после поединка вызвался страховать титульник между Махачевым и Царукяном. Чендлер же снова исполнил что-то из WWE: «Единственное, что я умею – плевать на осторожность. Как и подобает крутому американцу. Madison Square Garden, разве вы не развлечены?

Ислама Махачева я вызвать не могу, потому что следующий – Чарльз. Может, подраться с Максом Холлоуэем за пояс BMF? Или... Конор Макгрегор! Если ты когда-нибудь разберешься с проблемами, пока мы, профессионалы, держим этот октагон в тепле. Мы беспокоимся, Конор. Возвращайся и побей меня, если сможешь».

Отстаньте от Чендлера. Помешательство на Коноре – норма

Фото: Gettyimages /Sarah Stier / Staff