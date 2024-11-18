Волкановски – во время боя Оливейра – Чендлер: «Тебя дисквалифицируют, Майкл»
Александр Волкановски думал, что Чендлера дисквалифицируют в бою с Оливейрой.
Во время просмотра боя Волкановски кричал Оливейре: «Береги затылок, мужик. Береги затылок!»
Чендлеру Алекс сказал: «Тебя дисквалифицируют».
Напомним, Чарльз Оливейра победил Майкла Чендлера единогласным решением в соглавном событии UFC 309.
Самый мемный бой года: Чендлер бегал от Оливейры, воскрес после залеживаний и провел два слэма
Ренато Мойкано: «Чендлер много фолил в бою с Оливейрой. Если он это повторит, то его нужно будет строго наказать»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Alexander Volkanovski
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости