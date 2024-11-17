Оливейра во время боя сообщал рефери о нарушениях со стороны Чендлера: «Было много ударов по затылку, тычков в глаза. Майкл часто хватался за клетку»

Оливейра пожаловался на частые нарушения со стороны Чендлера во время боя.

«Было много ударов по затылку, Майкл часто хватался за клетку, были также тычки в глаза. Я говорил об этом рефери», – заявил боец UFC Чарльз Оливейра .

Напомним, Оливейра победил Майкла Чендлера единогласным решением в соглавном событии UFC 309.

Чарльз Оливейра: «Я вернулся. Извиняюсь за ваш учащенный пульс в 4-м раунде. Но Чендлер крепок и сильно бьет»

Оливейра – после победы над Чендлером: «Дана, я готов драться в январе. Я – следующий»