Ян намерен вернуться в титульную гонку: «Кто будет против меня − без разницы»
Петр Ян намерен вновь побороться за титул UFC в легчайшем весе.
«Моя задача − вернуться в позицию. Кто уже будет против меня − без разницы. Но с Мерабом тоже хотелось бы подраться, потому что в прошлый раз были причины, из-за которых я не смог полностью раскрыться и показать возможности», − сказал боец легчайшего веса UFC Петр Ян, который 23 ноября подерется с Дейвисоном Фигейредо.
Ян считает, что Умар не заслужил титульник: «У кого он выиграл в топ-15? Нужна еще пара поединков»
Ян − о бое Двалишвили и Умара: «Думаю, Мераб избегает этого поединка, это опасно для него»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Russia
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