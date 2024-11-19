Петр Ян и Дейвисон Фигейредо устроили первую битву взглядов перед боем в Макао

Петр Ян и Дейвисон Фигейредо встретились перед турниром UFC Macao.

23 ноября в Макао (Китай) состоится турнир UFC Fight Night 248, в главном бою которого пройдет поединок в легчайшем весе между Петром Яном и Дейвисоном Фигейредо .

За неделю до турнира бойцы прибыли в Макао, где устроили первую битву взглядов.

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