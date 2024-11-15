Петр Ян подписал с UFC новый контракт на три года

«Сегодня подписал новый контракт с UFC. Три года плотной работы. Потом не ищите. Всех обнял», – сказал экс-чемпион UFC Петр Ян .

Ян выступает в UFC с 2018 года. За это время он провел 13 боев – 9-4. В 2020 году он становился чемпионом в легчайшем весе.

Петр Ян идет к титульнику UFC после четырех поражений в пяти боях. Главные вопросы перед возвращением