Стерлинг − о бое Яна с Фигейредо: «Мне нравятся бои Петра, когда он не дерется со мной»
Алджамейн Стерлинг высказался о грядущем бое Петра Яна и Дейвисона Фигейредо.
«Наслаждаюсь боями Петра Яна, когда он не дерется со мной или моими ребятами из Нью-Йорка», − написал в соцсетях полулегковес UFC Алджамейн Стерлинг, дважды победивший Петра Яна в титульных боях UFC − дисквалификацией и раздельным решением судей.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Алджамейна Стерлинга
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