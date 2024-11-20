Стерлинг − о бое Яна с Фигейредо: «Мне нравятся бои Петра, когда он не дерется со мной»

Алджамейн Стерлинг высказался о грядущем бое Петра Яна и Дейвисона Фигейредо.

«Наслаждаюсь боями Петра Яна , когда он не дерется со мной или моими ребятами из Нью-Йорка», − написал в соцсетях полулегковес UFC Алджамейн Стерлинг , дважды победивший Петра Яна в титульных боях UFC − дисквалификацией и раздельным решением судей.

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