Сун Ядун – о бое с Умаром: «В январе, если он согласится»

Сун Ядун высказался о бое с Умаром Нурмагомедовым.

«Бой с Умаром Нурмагомедовым ? В январе, возможно, если он согласится драться», – сказал боец легчайшего веса Сун Ядун .

В последний раз Умар дрался в августе-2024, когда победил Кори Сэндхагена. Ядун в марте-2024 проиграл Петру Яну.

Умар – Двалишвили: «Какой смысл в твоих словах, если за ними нет действий? Если ты не собираешься защищать титул, то я подерусь с Ядуном в январе»

Умар Нурмагомедов: «Не хочу проявлять неуважение к Мерабу. Он поднялся с самых низов и стал чемпионом. Выясним в бою, кто сильнее»