Стерлинг выложил фото с Евлоевым: «Скоро увидимся, сынок»
Алджамейн Стерлинг выложил совместное фото с Мовсаром Евлоевым.
«Скоро увидимся, сынок», − подписал фото полулегковес UFC Алджамейн Стерлинг.
Напомним, что бой Стерлинга и Мовсара Евлоева состоится в ночь на 8 декабря на турнире UFC 310.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Алджамейна Стерлинга
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