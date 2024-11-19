Стерлинг выложил фото с Евлоевым: «Скоро увидимся, сынок»

Алджамейн Стерлинг выложил совместное фото с Мовсаром Евлоевым.

«Скоро увидимся, сынок», − подписал фото полулегковес UFC Алджамейн Стерлинг .

Напомним, что бой Стерлинга и Мовсара Евлоева состоится в ночь на 8 декабря на турнире UFC 310.

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