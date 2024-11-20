Джонс − о «танце Трампа»: «Кажется, я стал автором нового тренда: после меня его исполнили футболисты»

Джон Джонс высказался о возросшей популярности танца Трампа.

«Кажется, я стал автором нового тренда. Танец Дональда Трампа повсюду! Слышал, что в воскресенье футбольная команда тоже его исполнила», − написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс , исполнивший танец Дональда Трампа после победы над Стипе Миочича .

Пулишич «танцем Трампа» отпраздновал гол в ворота Ямайки: «Это всего лишь танец, все так делают. Мне показалось это забавным»

Джонс − о втором месте в рейтинге P4P UFC: «Меня это вполне устраивает»