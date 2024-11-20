Джонс − о «танце Трампа»: «Кажется, я стал автором нового тренда: после меня его исполнили футболисты»
Джон Джонс высказался о возросшей популярности танца Трампа.
«Кажется, я стал автором нового тренда. Танец Дональда Трампа повсюду! Слышал, что в воскресенье футбольная команда тоже его исполнила», − написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс, исполнивший танец Дональда Трампа после победы над Стипе Миочича.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Джона Джонса
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