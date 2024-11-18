Джонс – об оскорблении Миочича перед боем: «Он это сказал, а я заставил его заплатить»
Джон Джонс снова прокомментировал оскорбление со стороны Стипе Миочича.
«Неуважение Стипе? Правда в том, что он это сказал. И я заставил его за это заплатить», – заявил чемпион UFC Джон Джонс.
Напомним, Джонс нокаутировал Стипе Миочича на UFC 309 и защитил пояс чемпиона тяжелого веса.
Джонс объяснил, почему не пожал руку Миочичу на стердауне: «Ты еще один из тех бойцов, которые ненавидят меня без всякой причины»
Пять моментов, которые доказывают: Джонс – реально величайший
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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