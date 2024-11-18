Джонс – об оскорблении Миочича перед боем: «Он это сказал, а я заставил его заплатить»

Джон Джонс снова прокомментировал оскорбление со стороны Стипе Миочича.

«Неуважение Стипе? Правда в том, что он это сказал. И я заставил его за это заплатить», – заявил чемпион UFC Джон Джонс.

Напомним, Джонс нокаутировал Стипе Миочича на UFC 309 и защитил пояс чемпиона тяжелого веса.

Джонс объяснил, почему не пожал руку Миочичу на стердауне: «Ты еще один из тех бойцов, которые ненавидят меня без всякой причины»

Пять моментов, которые доказывают: Джонс – реально величайший