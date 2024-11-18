  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Джонс – о стойкости Миочича: «Словно персонаж видеоигры. Никогда ничего подобного не видел»
2

Джонс – о стойкости Миочича: «Словно персонаж видеоигры. Никогда ничего подобного не видел»

Джон Джонс восхищен стойкостью Стипе Миочича.

«Он был словно персонаж видеоигры. Я никогда ничего подобного не видел», – признался чемпион UFC Джон Джонс.

Напомним, Джонс нокаутировал Стипе Миочича на UFC 309 и защитил пояс чемпиона тяжелого веса.

Пять моментов, которые доказывают: Джонс – реально величайший

Быть Томом Аспиналлом – боль. Ждал вызова от Джонса, сидя в компании его братьев

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
logoUFC
logoMMA
logoДжон Джонс
logoСтипе Миочич
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Джонс переехал Миочича, нокаутировав ударом с разворота. Первая защита пояса
35вчера, 07:23
Джонс передумал завершать карьеру: «Нужно пообщаться с руководством UFC. Если все пройдет хорошо, то мы дадим вам все, что вы хотите»
43вчера, 07:22
Джон Джонс нокаутировал Стипе Миочича жестким ударом в корпус
51вчера, 06:41Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Джонс – о поединке с Монсоном: «Это несерьезная история. Нет никакой договоренности»
24 минуты назад
Джонс – об оскорблении Миочича перед боем: «Он это сказал, а я заставил его заплатить»
133 минуты назад
Шаблий – о поединке Тайсона и Пола: «Понимал, что дело пахло кринжом. Лучше бы Майк дрался с ровесником»
46 минут назад
Ренато Мойкано: «Чендлер много фолил в бою с Оливейрой. Если он это повторит, то его нужно будет строго наказать»
1сегодня, 06:06
Немков – о победе Джонса: «Впечатлило. Крутой бой, Джонс показал свое величие»
8вчера, 19:55
В Ингушетии готовы организовать реванш Емельяненко – Дацик
3вчера, 18:00
Пол – о предложении Бетербиева подраться: «Ха-ха-ха. Я четыре года в этом виде спорта и уже им управляю»
13вчера, 15:34
Волкановски и Лопес подерутся на UFC 312 в Сиднее (Yahoo Sports)
19вчера, 14:13
Джон Джонс поменял фото в инстаграме – теперь там утка с поясом UFC
18вчера, 13:59Фото
Джонс – Миочичу: «Спасибо, получился классный бой!»
6вчера, 12:22
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
110 октября, 13:00Кино
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
427 сентября, 17:13Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
631 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37