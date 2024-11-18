Джонс – о стойкости Миочича: «Словно персонаж видеоигры. Никогда ничего подобного не видел»

Джон Джонс восхищен стойкостью Стипе Миочича.

«Он был словно персонаж видеоигры. Я никогда ничего подобного не видел», – признался чемпион UFC Джон Джонс .

Напомним, Джонс нокаутировал Стипе Миочича на UFC 309 и защитил пояс чемпиона тяжелого веса.

Пять моментов, которые доказывают: Джонс – реально величайший

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