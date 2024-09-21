Али Абдель-Азиз: «В UFC очень стараются устроить Евлоеву правильный бой»

Али Абдель-Азиз рассказал о ситуации с боем для Мовсара Евлоева.

«В UFC очень стараются, чтобы Мовсар получил правильный бой, но это непросто. Если кто-то хочет, то вы знаете, что нужно делать», − написал в соцсетях менеджер полулегковеса UFC Мовсара Евлоева Али Абдель-Азиз .

Напомним, что в ночь на 6 октября Мовсар Евлоев должен был подраться с Алджамейном Стерлингом , но бой сорвался из-за травмы американца.

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