10 срывов боев за пять лет. Непобежденный Евлоев так и не доберется до титульника UFC?

Беда.

Мовсару Евлоеву сильно не везет в UFC: за пять лет в лиге он набил рекорд 8-0, но до сих пор не получил титульник. Победа над Алджамейном Стерлингом на UFC 307 могла приблизить его к этому, но соперник снялся с поединка из-за травмы. Здесь еще одна проблема Евлоева – у него очень часто срываются бои.

Как так?

10 срывов за пять лет: проблема с контрактом у соперника, ковид, авария на мотоцикле

Мы заглянули на Tapology: соперники Евлоева снимаются с боев чаще, чем он сам – но иногда причины удивляют.

• Проблемы начались сразу после подписания контракта с UFC в 2019 году. Дебют планировался на турнире в Санкт-Петербурге, а первым соперником должен был стать Муин Гафуров. В итоге Гафуров слетел с боя из-за проблем с контрактом, а Евлоев подрался с Сен Ву Чоем.

• В марте-2020 Евлоев лишился сразу двух соперников. Если бой против Дугласа Силвы ди Андради не состоялся из-за травмы бразильца, то поединок с дебютантом UFC Джамалом Эммерсом сорвался уже по вине Евлоева. Тогда он на мотоцикле попал в аварию – его заменил Гига Чикадзе.

«Да, это было последний раз, когда я катался на мотоциклах в такие ответственные моменты. Тем более до боя. В следующий раз это будут только спорткары, потому что я люблю скорость», – отметил Евлоев. Он восстановился и через несколько месяцев подрался с Майком Гранди – их бой сорвался за полтора года до этого тоже из-за травмы.

• В январе-2022 Евлоев мог встретиться с будущим чемпионом Илией Топурией на UFC 270, но снялся с боя. Тогда Топурия подрался Шарлем Журденом и раскритиковал Евлоева за отказ от боя: «Мовсар больше не непобежденный. Он потерял рекорд, потому что не приехал сюда. Он сказал мне, что будет использовать меня как красную тряпку. Я принес ее сюда, а где он? Никто не знает. Так что пошел он к черту».

• С Брайсом Митчеллом Евлоеву не повезло дважды: сначала травмировался Евлоев, потом – Митчелл. Когда с боя на UFC 307 снялся Алджамейн Стерлинг, Митчелл заявил, что готов подраться с Евлоевым – с третьей попытки: «Более интересного соперника не найти. Кого вы еще можете подобрать для Евлоева, чтобы собрать солдаут? Людям нужен мой бой с Мовсаром».

А такое количество – нормально?

Конечно, цифра впечатляет, но это не аномалия. Например, у Хабиба Нурмагомедова бои срывались девять раз (пять попыток – с Тони Фергюсоном). Столько же – у Ислама Махачева. Если Хабиб уже завершил карьеру, то Тагир Уланбеков из его команды по-прежнему выступает: в июне провалил взвешивание перед боем с Джошуа Ваном – восьмой срыв за четыре года.

У шестого номера наилегчайшего веса Алекса Переса – 13 сорвавшихся поединков: мешали травмы, проваленные взвешивания и коронавирус. Умар Нурмагомедов выступает в UFC только с 2021 года, но у него уже пять отмен боев (три – перед дебютом в лиге).

Поэтому цифры Евлоева не рекорд, но точно самые высокие среди действующих российских бойцов.

Непобежденный Евлоев терзает соперников в UFC и идет за поясом

Фото: Gettyimages.ru /Vaughn Ridley, Sarah Stier, Carmen Mandato