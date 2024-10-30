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Алджамейн Стерлинг: «Собираюсь шокировать мир»

Алджамейн Стерлинг поделился фотографиями с тренировочного лагеря.

«Я собираюсь шокировать мир! Готов испортить несколько ставок и показать миру на что я способен» – сказал бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.

Алджамейн Стерлинг проведет следующий поединок против Мовсара Евлоева на турнире UFC 310.

Стерлинг подерется с Двалишвили только за $10 млрд – потому что они дружат. Абсурд, но в UFC так уже было

Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: твиттер Алджамейна Стерлинга
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