Обновление рейтингов UFC: Евлоев поднялся на пятое место в полулегком дивизионе

Мовсар Евлоев улучшил положение в полулегком дивизионе UFC.

По итогам турнира UFC Fight Night 243 были обновлены рейтинги дивизионов промоушена. Несмотря на простой, Мовсар Евлоев поднялся с шестой строчки полулегкого веса на пятую, опередив Брайана Ортегу.

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