Обновление рейтингов UFC: Евлоев поднялся на пятое место в полулегком дивизионе
Мовсар Евлоев улучшил положение в полулегком дивизионе UFC.
По итогам турнира UFC Fight Night 243 были обновлены рейтинги дивизионов промоушена. Несмотря на простой, Мовсар Евлоев поднялся с шестой строчки полулегкого веса на пятую, опередив Брайана Ортегу.
10 срывов боев за пять лет. Непобежденный Евлоев так и не доберется до титульника UFC?
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
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