Гэрри – после анонса боя с Рахмоновым: «Я – единственный полусредневес, который справится с кем угодно и когда угодно»

Иэн Гэрри впервые высказался после анонса боя с Шавкатом Рахмоновым.

«Камару Усман спрятался. Колби Ковингтон увернулся. Я – единственный полусредневес, который справится с кем угодно и когда угодно. Вперед!» – написал в соцсетях боец UFC Иэн Гэрри .

Напомним, Рахмонов и Гэрри подерутся в соглавном поединке UFC 310. Бой пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 8 декабря.

Шавкат Рахмонов: «Разочарован в нашем дивизионе. Гэрри – единственный, кто ответил за свои слова»