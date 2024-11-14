0

Усман заявил, что не будет драться с Шавкатом на UFC 310: «Декабрь – слишком рано»

Камару Усман объяснил, почему не будет драться с Шавкатом Рахмоновым на UFC 310.

«Для меня это очень выгодный бой. Шавкат Рахмонов очень хорош, но я вижу дыры в его игре.

Думаю, что могу воспользоваться ими в правильное время. Но 8 декабря – это слишком рано для нашего боя», – сказал полусредневес UFC Камару Усман.

Рахмонов обвинил Ковингтона и Усмана в позерстве: «Все, что я слышу, это пустые призывы! Никаких реальных действий»

Колби – Шавкату: «Я звоню Уайту, и мы все cможем увидеть, кто позирует для кликов»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: подкаст Генри Сехудо и Камару Усмана
logoUFC
logoMMA
полусредний вес (MMA)
logoКамару Усман
logoШавкат Рахмонов
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Ковингтон – о бое с Рахмоновым: «Я был готов спасти шоу, но они хотят свести Шавката с Усманом»
47 ноября, 08:59
Усман намекнул на возвращение в октагон: «Траблмейкер скоро вернется»
25 ноября, 17:55Фото
Рахмонов – о критике временного титула со стороны Мухаммада: «Белалу не нужно жадничать»
5 ноября, 16:22
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Боец поп-ММА Джавид Рзаев арестован из-за подозрений в хулиганстве. Летом-2024 Hardcore его пожизненно забанил за фразу «русская свинья»
17 минут назад
Аспиналл – о Джонсе: «Джон три года избегал боя с Нганну. Я не наезжаю на него, это факты»
3сегодня, 16:52
Царукян хочет финишировать Махачева: «Это лучший вариант. Мне непонятно, как судят рефери»
5сегодня, 15:58
Джонс отказался давать интервью журналисту TNT Sports из-за его связей с Аспиналлом: «Это будет фестиваль Тома»
2сегодня, 14:35
Анкалаев – о возвращении старых перчаток на UFC 309: «Возможно, чтобы Джонс смог тыкать в глаза»
6сегодня, 13:44
Джонс не считает, что избегает Аспиналла: «Как можно скрываться от боя, который я даже не планировал?»
13сегодня, 12:59
Джонс готов освободить пояс UFC: «Хочу драться для себя. С самыми случайными парнями – Джамал Хилл или Деррик Льюис»
27сегодня, 11:47
Джонс – о смене перчаток на UFC 309: «Я рад, новая модель была очень тесной и неудобной»
8сегодня, 10:42
Магомед Анкалаев – о Томе Аспиналле: «Настоящий чемпион»
6сегодня, 09:51
Аспиналл ответил Джонсу, который упрекнул Тома в нехватке чемпионских боев: «Вот в чем загвоздка: Джон – чемпион, который не дерется со мной»
17сегодня, 09:33
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
110 октября, 13:00Кино
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
427 сентября, 17:13Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
631 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37