Усман заявил, что не будет драться с Шавкатом на UFC 310: «Декабрь – слишком рано»

Камару Усман объяснил, почему не будет драться с Шавкатом Рахмоновым на UFC 310.

«Для меня это очень выгодный бой. Шавкат Рахмонов очень хорош, но я вижу дыры в его игре.

Думаю, что могу воспользоваться ими в правильное время. Но 8 декабря – это слишком рано для нашего боя», – сказал полусредневес UFC Камару Усман .

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