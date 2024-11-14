Усман заявил, что не будет драться с Шавкатом на UFC 310: «Декабрь – слишком рано»
Камару Усман объяснил, почему не будет драться с Шавкатом Рахмоновым на UFC 310.
«Для меня это очень выгодный бой. Шавкат Рахмонов очень хорош, но я вижу дыры в его игре.
Думаю, что могу воспользоваться ими в правильное время. Но 8 декабря – это слишком рано для нашего боя», – сказал полусредневес UFC Камару Усман.
Рахмонов обвинил Ковингтона и Усмана в позерстве: «Все, что я слышу, это пустые призывы! Никаких реальных действий»
Колби – Шавкату: «Я звоню Уайту, и мы все cможем увидеть, кто позирует для кликов»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: подкаст Генри Сехудо и Камару Усмана
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