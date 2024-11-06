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Рахмонов – о Гэрри: «Если он хочет победить меня, то произойдет то же самое, что и на тренировках»

Шавкат Рахмонов высказался о потенциальном поединке с Иэном Гэрри.

«Я готов, если это будет после того, как он выиграет свой бой. Если это будет дата, которая устроит нас обоих, мы можем это сделать.

Он хочет попытаться нанести мне поражение? Может попробовать, но я знаю, что произойдет то же самое, что и на тренировках. Я просто буду продолжать в том же духе, и я почти уверен, что выиграю», – сказал Шавкат Рахмонов.

На турнире UFC on ESPN 63 Иэн Гэрри встретится с Хоакином Бакли.

Интересная семья нового Конора – живет с женой и ее бывшим мужем. Она написала книгу, как выйти за спортсмена

Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: The Ariel Helwani Show
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