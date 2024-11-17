Чендлер хочет Конора или Холлоуэя: «Махачева вызывать не могу. Может подраться с Максом? Или... Макгрегор!»
Майкл Чендлер хочет драться с Максом Холлоуэем или Конором Макгрегором.
«Единственное, что я умею – плевать на осторожность. Как и подобает крутому американцу.
Ислама Махачева я вызывать не могу, потому что следующий – Чарльз. Может подраться с Максом Холлоуэем за пояс BMF?
Или... Конор Макгрегор! Если ты когда-нибудь сможешь разобраться со своими проблемами, пока мы, профессионалы, держим этот октагон в тепле. Мы беспокоимся, Конор. Возвращайся и побей меня, если сможешь», – заявил боец UFC Майкл Чендлер.
Напомним, Чарльз Оливейра победил Майкла Чендлера единогласным решением в соглавном событии UFC 309.
UFC 309: Джонс – Миочич, Оливейра победил Чендлера и другие бои
Титульник Джонса и Миочича, не дравшегося 3,5 года. Ветеранский боевик на UFC 309
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC Eurasia
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