Чендлер хочет Конора или Холлоуэя: «Махачева вызывать не могу. Может подраться с Максом? Или... Макгрегор!»

Майкл Чендлер хочет драться с Максом Холлоуэем или Конором Макгрегором.

«Единственное, что я умею – плевать на осторожность. Как и подобает крутому американцу.

Ислама Махачева я вызывать не могу, потому что следующий – Чарльз. Может подраться с Максом Холлоуэем за пояс BMF?

Или... Конор Макгрегор ! Если ты когда-нибудь сможешь разобраться со своими проблемами, пока мы, профессионалы, держим этот октагон в тепле. Мы беспокоимся, Конор. Возвращайся и побей меня, если сможешь», – заявил боец UFC Майкл Чендлер .

Напомним, Чарльз Оливейра победил Майкла Чендлера единогласным решением в соглавном событии UFC 309.

UFC 309: Джонс – Миочич, Оливейра победил Чендлера и другие бои

Титульник Джонса и Миочича, не дравшегося 3,5 года. Ветеранский боевик на UFC 309