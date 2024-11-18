Ренато Мойкано: «Чендлер много фолил в бою с Оливейрой. Если он это повторит, то его нужно будет строго наказать»
Ренато Мойкано удивлен количеством нарушений Чендлера в бою Оливейрой.
«Впечатляет, сколько вчера фолил Майкл Чендлер в бою с Чарльзом Оливейрой! Тычок в глаз, удар в затылок, хватание за клетку! Если он повторит это в следующем бою, его нужно будет строго наказать», – написал в соцсетях боец UFC Ренато Мойкано.
Напомним, Оливейра победил Майкла Чендлера единогласным решением в соглавном событии UFC 309.
Пять моментов, которые доказывают: Джонс – реально величайший
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ренато Мойкано
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