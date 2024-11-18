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Оливейра – об усталом виде на пресс-конференции: «Пять раундов, сильный ударник в соперниках... Мне очень нужна была кровать»

Чарльз Оливейра объяснил свой внешний вид на пресс-конференции.

«Пять раундов, сильный ударник в соперниках... Мне очень нужна была кровать», – написал в соцсетях боец UFC Чарльз Оливейра.

Напомним, Оливейра победил Майкла Чендлера единогласным решением в соглавном событии UFC 309.

Самый мемный бой года: Чендлер бегал от Оливейры, воскрес после залеживаний и провел два слэма

Чарльз Оливейра: «Я вернулся. Извините за ваш учащенный пульс в 4-м раунде. Но Чендлер крепок и сильно бьет»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Чарльза Оливейры
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