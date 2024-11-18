Оливейра – об усталом виде на пресс-конференции: «Пять раундов, сильный ударник в соперниках... Мне очень нужна была кровать»
Чарльз Оливейра объяснил свой внешний вид на пресс-конференции.
«Пять раундов, сильный ударник в соперниках... Мне очень нужна была кровать», – написал в соцсетях боец UFC Чарльз Оливейра.
Напомним, Оливейра победил Майкла Чендлера единогласным решением в соглавном событии UFC 309.
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Чарльз Оливейра: «Я вернулся. Извините за ваш учащенный пульс в 4-м раунде. Но Чендлер крепок и сильно бьет»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Чарльза Оливейры
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