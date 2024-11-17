Чарльз Оливейра: «Я вернулся. Извиняюсь за ваш учащенный пульс в 4-м раунде. Но Чендлер крепок и сильно бьет»

Чарльз Оливейра прокомментировал спад в конце боя с Майклом Чендлером.

«Я вернулся. Извиняюсь за ваш учащенный пульс в 4-м раунде. Но Чендлер крепок и бьет сильно. Со всем уважением. Да благословит нас Бог», – написал в соцсетях боец UFC Чарльз Оливейра .

Напомним, Оливейра победил Майкла Чендлера единогласным решением в соглавном событии UFC 309.

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Оливейра – после победы над Чендлером: «Дана, я готов драться в январе. Я – следующий»