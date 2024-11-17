Быть Томом Аспиналлом – боль. Ждал вызова от Джонса, сидя в компании его братьев

Не дождался.

Пока Джон Джонс и Стипе Миочич в ветеранской разборке дрались за титул в тяжелом весе, временный чемпион Том Аспиналл терпеливо ждал. Аспиналл страховал титульник и надеялся, что встретится с победителем за полноценный пояс.

Кажется, это невозможно, хотя идет против спортивных принципов.

«Два старых пердуна задерживают дивизион». Аспиналл требует боя с Джонсом, но тот уворачивается

В ноябре-2023 Том Аспиналл в первом раунде нокаутировал Сергея Павловича и стал временным чемпионом среди тяжей. Планировалось, что тот турнир возглавят Джонс и Миочич за регулярный титул, но чемпион травмировался и снялся с поединка. Павлович был запасным, но Миочич после отказа Джонса не захотел с ним драться – поэтому UFC на коротком уведомлении подключили Аспиналла и разыграли временный пояс.

Ни Джонс, ни Миочич не планировали драться с молодым и опасным Аспиналлом, а UFC продвигали линию о важности противостояния двух легенд. Их бой Аспиналл назвал вечеринкой на пенсии, а в июле-2024 защитил, кхм, временный пояс, за минуту нокаутировав Кертиса Блейдса. После победы он повторил, что готов подраться с Джоном Джонсом:

«Есть два чемпиона – Джон Джонс и я, которого Джон избегает. Но он выбрал бой с 42-летним Стипе, у которого была фантастическая карьера. У них обоих огромное наследие. Но давайте честно. Это два старых пердуна, которые своим боем задерживают дивизион. Я вижу, что никому нет дела до их боя».

Сам Джонс всячески обходил тему противостояния с Аспиналлом, называл мудаком, с которым не хочет иметь дела, и даже отказал журналисту TNT Sports в интервью из-за их связей: говорил, что никого не избегает, что тот еще ничего не сделал, что его наследие не пострадает без этого боя, что лучше подерется с Алексом Перейрой.

Несмотря на это, болельщики четко обозначились: чтобы в тяжелом весе был настоящий чемпион, Джонс должен подраться с Аспиналлом. На пресс-конференции перед UFC 309 Дана Уайт подтвердил, что в случае победы над Миочичем и продолжения карьеры Джонс подерется с Аспиналлом. Зрители на трибунах эмоционально поддержали это решение и начали скандировать имя временного чемпиона.

«Я хочу супербои». После победы над Миочичем Джонс так и не вызвал Аспиналла – тот пил коктейль и ждал стердауна в компании его братьев

Лига не назначала Аспиналлу новый бой – так он стал запасным в титульнике между Джонсом и Миочичем на UFC 309 и успешно сделал вес: «Безусловно, я буду на поединке Джонса и Миочича. Если понадобится, то подерусь с ними обоими в одну ночь. Никаких проблем. Дайте мне мой неоспоримый титул».

Накануне он говорил, что после боя Джонса и Миочича хочет войти в клетку, чтобы провести стердаун с победителем: «Сорви футболку, веди себя как Халк Хоган и просто ее разорви».

Джонс победил и защитил пояс, но снова обтекаемо высказался о будущем, заявив, что не завершает карьеру и обсудит будущее с руководством UFC: «Если все сложится, мы дадим вам, ребята, что вы хотите». В это время Аспиналл пил коктейль через трубочку и внимательно наблюдал за происходящим.

Перед боем он говорил, что UFC не разрешил ему пить пиво, пока Джонс и Миочич не появятся на стадионе. Когда подтвердилось, что титульник в силе, он пришел на трибуну, где его почему-то посадили рядом с братьями Джонса – получилось неловко.

Уже на пресс-конференции после победы над Миочичем Джонс заявил, что не беспокоится из-за возможного поединка с Аспиналлом, но снова сказал о желании встретиться с Алексом Перейрой: «Я хочу супербои. Мне не хочется драться с опасными восходящими проспектами – дайте уже состоявшиеся имена».

Пока Джонс думает, бойцы, журналисты и фанаты топчутся на его имени, упрекая, что без боя против Аспиналла его статус величайшего вызывает сомнения. Мы так и не увидели их стердаун на Madison Square Garden. Увидим ли бой?

Джонс вырубил Миочича, закончив его карьеру. Ну дальше-то Аспиналл?

Пять моментов, которые доказывают: Джонс – реально величайший

Фото: Gettyimages.ru /Sarah Stier, Ben Roberts Photo