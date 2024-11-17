Бонусы UFC 309: Оливейра против Чендлера – лучший бой турнира, у Джонса лучшее выступление вечера
Джон Джонс, Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер получат бонусы по итогам UFC 309.
В Нью-Йорке завершился UFC 309. По его итогам бонусы в $50 тысяч получат Джон Джонс (нокаутировал Стипе Миочича), Рамиз Брахимай (нокаутировал Мики Галла) и Обан Эллиот (нокаутировал Бассила Халеза).
Лучший бой вечера – Чарльз Оливейра против Майкла Чендлера. Бойцы также получат по $50 тысяч.
Пять моментов, которые доказывают: Джонс – реально величайший
Джонс вырубил Миочича, закончив его карьеру. Ну дальше-то Аспиналл?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC
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