Том Аспиналл: «Не хочу снова быть резервным бойцом»
Аспиналлу не понравилась роль резервного бойца в поединке Джонса и Миочича.
«Я не хочу снова быть резервным бойцом», – сказал временный чемпион UFC Том Аспиналл.
Быть Томом Аспиналлом – боль. Ждал вызова от Джонса, сидя в компании его братьев
Пять моментов, которые доказывают: Джонс – реально величайший
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер ESPN MMA
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