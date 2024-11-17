Дана Уайт: «Поединок Джонса с Аспиналлом будет крупнейшим в истории тяжелого веса»
Уайт считает поединок Джонс – Аспиналл крупнейшим в истории тяжелого веса UFC.
«Поединок Джонса с Аспиналлом будет крупнейшим в истории тяжелого веса. Том ждет разговора со мной кулисами, а Джон... Позвольте ему быть собой. Он снова исчезнет. Никто из нас не будет знать, чем он занимается. А потом он снова появится, мы созвонимся и все устроим», – заявил президент UFC Дана Уайт.
Напомним, Джон Джонс нокаутировал Стипе Миочича на UFC 309 и защитил пояс чемпиона тяжелого веса.
Быть Томом Аспиналлом – боль. Ждал вызова от Джонса, сидя в компании его братьев
Джонс не хочет драться с Аспиналлом: «Не хочу драться с опасными новичками. Дам Тому шанс, если мне предложат компенсацию уровня «Пошел #####»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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