Аспиналл – о возможном поединке с Джонсом: «Это самый большой бой в UFC. Если это не интересует Джона, то я не знаю, что еще мы можем сделать»
Том Аспиналл высказался о возможном поединке с Джоном Джонсом.
«Я против Джонса – самый большой поединок в UFC. Если это не интересует Джона, то я не знаю, что еще мы можем сделать.
Это тот бой, который должен состояться уже сейчас», – заявил временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.
Аспиналл – о поединке Джонса и Миочича: «Ожидаемо. Стипе был слишком медленным и старым, чтобы бить»
Джонс не хочет драться с Аспиналлом: «Не хочу драться с опасными новичками. Дам Тому шанс, если мне предложат компенсацию уровня «Пошел #####»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал TNT Sports
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