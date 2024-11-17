Стипе Миочич: «Я завершаю карьеру»
Стипе Миочич объявил о завершении карьеры после поражения Джонсу.
«Я бился с лучшим бойцом всех времен. Он был сильнее.
Что дальше? Все, я завершаю карьеру», – сказал экс-чемпион UFC Стипе Миочич.
Джон Джонс нокаутировал Миочича в главном событии UFC 309 и защитил пояс чемпиона тяжелого веса.
UFC 309: Джонс нокаутировал Миочича, Оливейра победил Чендлера и другие бои
Джонс разобрался с Миочичем: нокаутировал ударом с разворота и защитил пояс
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
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