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Джонс передумал завершать карьеру: «Нужно пообщаться с руководством UFC. Если все пройдет хорошо, то мы дадим вам все, что вы хотите»

Джон Джонс прокомментировал победу над Стипе Миочичем.

«Стипе очень хорош. Он жесткий, стойкий. Я наносил ему хорошие удары, но он шел вперед. Это очень деморализует, когда ты бьешь соперника, а он не реагирует. Но этот удар в корпус, каким бы стойким ты не был, печень – это печень.

Все знают, что у Миочича хорошая выносливость. Это было видно и в поединке с Даниэлем Кормье. Я надеялся, что вынесу его ударами по корпусу в первом раунде, но он выдержал.

Мои планы? Сейчас такой момент, когда все радуются и счастливы. Хочу воздать славу Иисусу. Я всем обязан ему. Он любит вас всех – это все, что я хочу сказать. Насчет октагона: я решил, что не буду завершать карьеру. Нужно пообщаться с руководством. Если все пройдет хорошо, то мы дадим вам все, что вы хотите.

Посмотрим, чего хочет Дана Уайт. Хочу еще поблагодарить Дональда Трампа. Я горжусь тем, что я – христианин и американский чемпион», – сказал чемпион UFC Джон Джонс.

Напомним, Джонс нокаутировал Миочича в главном событии UFC 309 и защитил пояс чемпиона тяжелого веса.

Миочич завершил карьеру. Почему он больше, чем боец

У Джона Джонса самый длинный период владения поясом UFC без защиты

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC Eurasia
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