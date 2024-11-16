Цзю – о Тайсоне: «Реакция уже не та, выносливость стала ниже, замедлился из-за возраста. Этим Пол и воспользовался»
Костя Цзю объяснил назвал причину поражения Майка Тайсона.
«Из-за возраста Майк замедлился, его реакция уже не та, выносливость стала ниже. Этим и воспользовался Пол», – сказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю.
Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей в главном поединке вечера бокса в Техасе.
Зато Пол – Тайсон удалось как шоу: выезд к рингу на кабриолете, билет за $2 млн, легший Netflix
«Когда увижу Пола, дам ему парочку лещей». Поражение Тайсона – и тоска, и радость, что он не улетел в нокаут
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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