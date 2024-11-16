Пол предложил Конору MMA-поединок: «Знаю, что ты готов драться в полусреднем весе, но этого никогда не произойдет. Давай устроим бой по MMA без весовой категории»
Джейк Пол предложил поединок Конору Макгрегору.
«Дорогой Конор, я знаю, что ты сказал моей команде, мол будешь драться со мной в полусреднем весе. Этого никогда не произойдет. Но давай проведем бой в формате ММА. Без весовой категории – как это было раньше. Но ты не хочешь», – написал в соцсетях блогер Джейк Пол.
Конор Макгрегор: «Никогда в жизни не видел большего ссыкла, чем Джейк Пол. Он на стероидах, тяжелее на 18 кг и все равно обсирается»
Зато Пол – Тайсон удалось как шоу: выезд к рингу на кабриолете, билет за $2 млн, легший Netflix
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Джейка Пола
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