Пол предложил Конору MMA-поединок: «Знаю, что ты готов драться в полусреднем весе, но этого никогда не произойдет. Давай устроим бой по MMA без весовой категории»

Джейк Пол предложил поединок Конору Макгрегору.

«Дорогой Конор, я знаю, что ты сказал моей команде, мол будешь драться со мной в полусреднем весе. Этого никогда не произойдет. Но давай проведем бой в формате ММА. Без весовой категории – как это было раньше. Но ты не хочешь», – написал в соцсетях блогер Джейк Пол .

Конор Макгрегор: «Никогда в жизни не видел большего ссыкла, чем Джейк Пол. Он на стероидах, тяжелее на 18 кг и все равно обсирается»

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