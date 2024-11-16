Бетербиев – Полу: «Джейк, что ты сделаешь против абсолютного чемпиона? Знай, что я всегда открыт для предложений»

Артур Бетербиев хочет драться с Джейком Полом.

«Джейк, что ты сделаешь в ринге против абсолютного чемпиона мира? Просто знай, что я всегда открыт для предложений», – написал в соцсетях абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев .

Напомним, Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей в главном поединке вечера бокса в Техасе.

Зато Пол – Тайсон удалось как шоу: выезд к рингу на кабриолете, билет за $2 млн, легший Netflix

«Когда увижу Пола, дам ему парочку лещей». Поражение Тайсона – и тоска, и радость, что он не улетел в нокаут