Дана Уайт: «Сегодня я понял – нет ни единого шанса, что я организую бой Джонс – Перейра. Джон слишком большой»
Дана Уайт исключает возможность поединка Джона Джонса и Алекса Перейры.
«Знаете, что я понял после сегодняшнего турнира? Нет ни единого шанса, что я организую бой Джона Джонса против Алекса Перейры.
Джон слишком большой. Великий борец», – заявил президент UFC Дана Уайт.
Напомним, Джон Джонс нокаутировал Стипе Миочича на UFC 309 и защитил пояс чемпиона тяжелого веса.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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