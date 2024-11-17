Дана Уайт: «Сегодня я понял – нет ни единого шанса, что я организую бой Джонс – Перейра. Джон слишком большой»

Дана Уайт исключает возможность поединка Джона Джонса и Алекса Перейры.

«Знаете, что я понял после сегодняшнего турнира? Нет ни единого шанса, что я организую бой Джона Джонса против Алекса Перейры .

Джон слишком большой. Великий борец», – заявил президент UFC Дана Уайт .

Напомним, Джон Джонс нокаутировал Стипе Миочича на UFC 309 и защитил пояс чемпиона тяжелого веса.

Уайт о Джонсе: «Это чертов Илон Маск в октагоне»

Джонс передумал завершать карьеру: «Нужно пообщаться с руководством UFC. Если все пройдет хорошо, то мы дадим вам все, что вы хотите»