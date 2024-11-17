Уайт о Джонсе: «Это чертов Илон Маск в октагоне»
Дана Уайт сравнил Джона Джонса с Илоном Маском.
«Я просто не знаю, как кто-то из вас не понимает, что этот парень (Джон Джонс – примечание Sports), черт возьми, величайший боец в истории всех единоборств. Надеюсь, теперь у вас нет в этом сомнений?
Джонс – это чертов Илон Маск в октагоне» – заявил президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 309.
Напомним, Джонс нокаутировал Стипе Миочича на UFC 309 и защитил пояс чемпиона тяжелого веса.
Джонс вырубил Миочича, закончив его карьеру. Ну дальше-то Аспиналл?
Джонс передумал завершать карьеру: «Нужно пообщаться с руководством UFC. Если все пройдет хорошо, то мы дадим вам все, что вы хотите»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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