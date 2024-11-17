У Джона Джонса самый длинный период владения поясом UFC без защиты
В Нью-Йорке прошел UFC 309, который возглавил титульный бой в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.
Джонс победил техническим нокаутом в третьем раунде.
Для Джонса это первая защита пояса. В марте-2023 он победил Сирила Гана и стал чемпионом среди тяжей. У Джонса самый длинный период владения поясом без защиты – 623 дня.
Последний раз Джонс проигрывал в 2009 году Мэтту Хэмиллу из-за дисквалификации за использование запрещенных ударов локтями.
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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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