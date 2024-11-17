Джонс нокаутировал Миочича жестким ударом в корпус
В главном событии UFC 309 чемпион тяжелого веса Джон Джонс дрался со Стипе Миочичем.
Поединок закончился победой Джонса техническим нокаутом в третьем раунде. Джон пробил соперника ударом с разворота в корпус.
Видео нокаута – здесь.
Джонс разобрался с Миочичем: нокаутировал ударом с разворота и защитил пояс
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал UFC Eurasia
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