Джонс нокаутировал Миочича жестким ударом в корпус

В главном событии UFC 309 чемпион тяжелого веса Джон Джонс дрался со Стипе Миочичем.

Поединок закончился победой Джонса техническим нокаутом в третьем раунде. Джон пробил соперника ударом с разворота в корпус.

Видео нокаута – здесь .

Джонс разобрался с Миочичем: нокаутировал ударом с разворота и защитил пояс

Стипе Миочич: «Я завершаю карьеру»