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Джонс нокаутировал Миочича жестким ударом в корпус

В главном событии UFC 309 чемпион тяжелого веса Джон Джонс дрался со Стипе Миочичем.

Поединок закончился победой Джонса техническим нокаутом в третьем раунде. Джон пробил соперника ударом с разворота в корпус.

Видео нокаута – здесь.

Джонс разобрался с Миочичем: нокаутировал ударом с разворота и защитил пояс

Стипе Миочич: «Я завершаю карьеру»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал UFC Eurasia
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