  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Махачев готов драться с победителем боя Чендлер – Оливейра: «Добейтесь яркой победы, и тогда чемпион может предоставить вам шанс»
1

Махачев готов драться с победителем боя Чендлер – Оливейра: «Добейтесь яркой победы, и тогда чемпион может предоставить вам шанс»

Ислам Махачев намекнул, что поединок Чендлера и Оливейры может стать претендентским.

«Чендлер против Оливейры – очень интересный бой для просмотра.

Добейтесь яркой победы, и тогда чемпион может предоставить вам шанс в следующий раз», – написал в соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев.

Напомним, Чарльз Оливейра подерется с Майклом Чендлером в соглавном бою UFC 309.

Царукян хочет финишировать Махачева: «Это лучший вариант. Мне непонятно, как судят рефери»

Титульник Джонса и Миочича, не дравшегося 3,5 года. Ветеранский боевик на UFC 309

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Ислама Махачева
logoUFC
logoMMA
logoМайкл Чендлер
logoИслам Махачев
logoЧарльз Оливейра
Чендлер - Оливейра
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
UFC 309: Джонс – Миочич, Оливейра – Чендлер и другие бои
4вчера, 06:45
Чендлер объяснил проигрыш Оливейре в первом бою: «Я был стар, но слишком молод. У меня было лишь 2,5 минуты в октагоне»
512 ноября, 12:24
Чендлер заявил, что его отец будет секундантом в бою с Оливейрой: «Каждый день он вставал в пять утра и работал на трех местах, чтобы прокормить меня»
312 ноября, 09:10
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Уайт – о Нганну: «Фрэнсис ушел от нас в безнадежно тупую PFL, где ему не нужно нихрена не с кем драться»
3сегодня, 11:35
Трансляцию боя между Полом и Тайсоном на Netflix раскритиковали за постоянные зависания
1сегодня, 11:30
Пол – о нежелании нокаутировать Тайсона: «Я не хотел причинять боль тому, кому это было не нужно»
4сегодня, 10:21
Белал Мухаммад: «Не могу дождаться, когда вернусь к работе»
сегодня, 10:09
Белью призывает к бойкоту Пола: «Мы все виноваты. Не обращайте на него внимания, пока он не подерется с кем-то здоровым и в хорошей форме, а не с дедушкой!»
2сегодня, 10:00
Рой Джонс: «Ноги у Тайсона не работали должным образом. В остальном – неплохо, в 58 лет продержался восемь раундов»
1сегодня, 09:50
Календарь боев в MMA и боксе в ноябре-2024
89сегодня, 09:40
UFC 309: Джонс – Миочич, Оливейра – Чендлер и другие бои
4вчера, 06:45
Фрэнсис Нганну: «В следующий раз, когда я увижу Пола, он получит две или три пощечины»
16сегодня, 07:24
Гэрри – после анонса боя с Рахмоновым: «Я – единственный полусредневес, который справится с кем угодно и когда угодно»
4сегодня, 07:16
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
110 октября, 13:00Кино
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
427 сентября, 17:13Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
631 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37