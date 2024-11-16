Махачев готов драться с победителем боя Чендлер – Оливейра: «Добейтесь яркой победы, и тогда чемпион может предоставить вам шанс»
Ислам Махачев намекнул, что поединок Чендлера и Оливейры может стать претендентским.
«Чендлер против Оливейры – очень интересный бой для просмотра.
Добейтесь яркой победы, и тогда чемпион может предоставить вам шанс в следующий раз», – написал в соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев.
Напомним, Чарльз Оливейра подерется с Майклом Чендлером в соглавном бою UFC 309.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Ислама Махачева
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