Уайт – о вызове Чендлера Конору: «Макгрегор вернется в конце 2025-го. Еще долго будем выбирать ему соперника»

Дана Уайт сказал, что Конор Макгрегор подерется в следующем году.

«Конор вернется в конце 2025 года. Пройдет много времени, прежде чем мы решим, кто будет драться с Макгрегором », – заявил президент UFC Дана Уайт .

Уайт – о возвращении Конора: «Верю, что он подерется в 2025 году»

Чендлер хочет Конора или Холлоуэя: «Махачева вызвать не могу. Может, подраться с Максом? Или... Макгрегор!»