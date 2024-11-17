Уайт – о вызове Чендлера Конору: «Макгрегор вернется в конце 2025-го. Еще долго будем выбирать ему соперника»
Дана Уайт сказал, что Конор Макгрегор подерется в следующем году.
«Конор вернется в конце 2025 года. Пройдет много времени, прежде чем мы решим, кто будет драться с Макгрегором», – заявил президент UFC Дана Уайт.
Уайт – о возвращении Конора: «Верю, что он подерется в 2025 году»
Чендлер хочет Конора или Холлоуэя: «Махачева вызвать не могу. Может, подраться с Максом? Или... Макгрегор!»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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