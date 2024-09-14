Уайт назвал дату возвращения Макгрегора: «Конор вернется в начале 2025 года»

Дана Уайт заявил, что Конор Макгрегор вернется в октагон в 2025 году.

«Позвольте мне сказать вам вот что: в этом году я был единственным, кто не верил, что Конор подерется, несмотря на все эти разговоры.

Конор Макгрегор будет драться в следующем году, в начале 2025-го. Мы узнаем, когда он вернется. Конор − большая звезда и отличный партнер», − сказал президент UFC Дана Уайт .

Напомним, что в последний раз Конор Макгрегор дрался летом-2021, когда сломал ногу в бою с Дастином Порье.

Уайт − о бое Конора и Канело: «Нет. Давайте поставим точку на этом»