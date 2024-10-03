Уайт − о стриме Конора: «Я не видел этого. Макгрегор не вернется до 2025 года»

Дана Уайт высказался о стриме Конора Макгрегора.

«Стрим Конора? Во-первых, я не видел этого, не смотрел стрим. Во-вторых, я говорил, что Конор не вернется до 2025 года.

Сейчас начало октября, у Макгрегора еще много времени. В каком месяце он вернется? В 2025 году», − сказал президент UFC Дана Уайт .

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