Уайт − о стриме Конора: «Я не видел этого. Макгрегор не вернется до 2025 года»
Дана Уайт высказался о стриме Конора Макгрегора.
«Стрим Конора? Во-первых, я не видел этого, не смотрел стрим. Во-вторых, я говорил, что Конор не вернется до 2025 года.
Сейчас начало октября, у Макгрегора еще много времени. В каком месяце он вернется? В 2025 году», − сказал президент UFC Дана Уайт.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Кевина Айола
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