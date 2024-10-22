Уайт – о возвращении Конора: «Верю, что он подерется в 2025 году»

Дана Уайт верит в возвращение Конора Макгрегора в ММА.

«У него нет назначенного боя, намеченной даты или чего-то в этом роде. Но я верю, что он подерется в 2025 году», – сказал президент UFC Дана Уайт .

Напомним, что в последний раз Конор Макгрегор дрался летом-2021, когда сломал ногу в бою с Дастином Порье.

21.00 – Конор станет следующим президентом Ирландии. Его шансы выше, чем у 55 кандидатов