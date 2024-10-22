Уайт – о возвращении Конора: «Верю, что он подерется в 2025 году»
Дана Уайт верит в возвращение Конора Макгрегора в ММА.
«У него нет назначенного боя, намеченной даты или чего-то в этом роде. Но я верю, что он подерется в 2025 году», – сказал президент UFC Дана Уайт.
Напомним, что в последний раз Конор Макгрегор дрался летом-2021, когда сломал ногу в бою с Дастином Порье.
21.00 – Конор станет следующим президентом Ирландии. Его шансы выше, чем у 55 кандидатов
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Outta Pocket with RGIII
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости