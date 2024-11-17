Джонс вырубил Миочича, закончив его карьеру. Ну дальше-то Аспиналл?

Повторил танец Трампа с поясом.

Ветеранская разборка, которую мы ждали больше года: в Нью-Йорке на UFC 309 прошел долгожданный титульный бой в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем .

Джонс ярко победил и устроил шоу – на глазах Дональда Трампа, сидевшего в первом ряду. Что дальше?

Джонс не пожал Миочичу руку на стердауне, заставив его извиняться. Говорил об уважении и защищал детей

37-летний Джонс вернулся в октагон после победы над Сирилом Ганом в марте 2023-го. Тогда он дебютировал в тяжелом весе: три года готовился к новой весовой и задушил Гана в первом раунде. После этого на осень-2023 планировался титульник против Миочича, но из-за травмы грудной мышцы Джонс снялся с боя, отложив защиту пояса почти на полтора года.

Если Джонса считают ветераном, то Миочич еще старше – на пять лет. 42-летний экс-чемпион не дрался больше трех лет – с марта 2021-го, когда потерял пояс, проиграв нокаутом Фрэнсису Нганну. Миочич работает пожарным на полную ставку, а тренируется в свободное время. Без боев решил накачаться, поэтому против Джонса вышел в рекордном для себя весе – почти 113 кг.

Это бой легенд UFC, которые давно прошли пик. Миочич не дрался четыре года, Джонс до победы над Ганом выступал лишь в 2020-м. В тяжелом весе новый герой – временный чемпион Том Аспиналл. Он ждет, когда ветераны примут бой или уйдут на пенсию, чтобы забрать постоянный пояс.

Перед боем Джонс поссорился с Миочичем, не пожав ему руку на стердауне. Конфликт начался, когда Джонс услышал, как соперник называет его сукой в видео перед боем. А усугубился после реплики Миочича, в которой Джонс разглядел упоминание его детей.

Джонс пригрозил на стердауне: «Не смей впредь упоминать моих детей». На что озадаченный Миочич ответил: «Я никогда их и не упоминал». После конфликта на стердауне Миочич так разозлился, что запретил операторам себя снимать.

«С моей стороны присутствовало уважение. Но потом произошли два эпизода подряд, которые все поменяли, – объяснил Джонс. – Первый – когда он заявил: «Мои дети никогда не будут смотреть на меня, как на мудака». Считаю, это была атака на меня, на мою семью, на моих детей и на мои отношения с ними. Второй эпизод – когда он обозвал меня сукой. Поэтому пришлось скомкать уважение и выбросить его в окно. Теперь это личное!»

Миочич несколько раз извинился перед Джонсом. Заверил, что не говорил про его детей, а обозвал на эмоциях: «Не помню, чтобы я говорил что-то о детях. Но даже если это было, то точно не адресовывалось непосредственно Джонсу. А сукой обозвал его в тот момент, когда он начал меня прессовать, обещать избить на глазах толпы. Извини, что защищался. Прошу за это прощения».

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На финальном стердауне Джонс пожал руку Миочичу, поэтому в октагоне напряжения не было. Миочич вышел максимально сосредоточенным, а Джонс непривычно много улыбался. Хотя он набрал массу, при выходе прыгнул и сделал колесо. Показалось, после этого немного задышал.

В первом раунде Джонс сразу забрал центр октагона. Миочич выглядел постаревшим: медленно двигался, с трудом переносил удары, а на второй минуте раунда позволил сопернику себя перевести.

В партере Джонс жестоко разбивал Миочича локтями. Он менял позиции, чтобы заблокировать руку соперника, и много попадал. Выглядело очень жестко, но раунда для победы не хватило – претендента спас гонг. Несмотря на тяжелые удары, Миочич ушел с относительно чистым лицом – без сечек и крови.

Во втором раунде Миочич несколько раз неплохо попал, пока Джонс взял паузу. Оба были далеки от лучшей формы: из-за возраста плохо держали удар и шатались даже от джебов. При этом темп боя был низким: Джонс успешно пробивал Миочичу корпус, а тот метил ему в голову.

В третьем раунде Миочич стал чаще попадать. На его серийных атаках Джонс откровенно убегал и много пропускал. Но в итоге сам чуть не отправил Миочича в нокдаун: тот пропустил удар, сморщился и попятился к сетке, чтобы восстановиться.

На последней минуте раунда Джонс добил Миочича – с разворота попал ногой в корпус. Джонс донес еще несколько ударов по упавшему сопернику, вынудив рефери вмешаться и остановить бой. После поединка Миочич завершил карьеру, а Джонс заявил, что остается в UFC:

«Стипе реально хорош, очень стойкий. Я доносил такие жесткие удары, но он шел вперед. Это обескураживает, когда попадаешь такими ударами, а человек прет вперед. Но этот удар в корпус... Каким бы ты ни был стойким, ты его почувствуешь.

Я хочу отдать должное Иисусу, я не могу не быть благодарным за такой дар. Что касается моего будущего... Я решил, что не буду заканчивать. У нас в планах переговоры с Даной – если все сложится, мы дадим вам, ребята, что хотите.

У нас есть варианты. Посмотрим, что хотят Дана и Хантер [Уайт и Кэмпбелл]. Хочу выразить респект президенту Дональду Трампу, который присутствует сегодня здесь. США! США! США! Я горжусь, что я американский чемпион-христианин».

В зале находился Том Аспиналл – временный чемпион UFC, который вызывает Джонса на бой. Уайт уже подтвердил, что Аспиналл дерется за титул следующим. Тот факт, что Джонс остается, делает его бой с Аспиналлом в 2025 году возможным.

Но это не кажется хорошей идеей – несмотря на победу, Джонс очень медленный и много пропускает. После интенсивного первого раунда в партере он отдыхал весь следующий и больше не боролся. Миочич бил очень вязко, но даже такие удары Джонс не видел и чувствовал попадания.

Аспиналл кажется большим фаворитом – Джонсу не стоит жертвовать рекордом ради такого боя. Проще отказаться от пояса и провести большой денежный бой с Алексом Перейрой, в котором у Джонса будет намного больше шансов победить с помощью борьбы.

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Фото: Gettyimages.ru /Chris Unger/Zuffa LLC; East News /Louis Grasse/PxImages/Icon Sportswire via AP Images, AP Photo/Gregory Payan, AP Photo/Evan Vucci