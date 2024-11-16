Уайт то называет Джонса величайшим и защищает за допинг, то скандалит из-за гонораров. История капризных отношений

Столкновение главных лиц UFC.

Джон Джонс возвращается, чтобы на UFC 309 защитить пояс в тяжелом весе и еще больше закрепиться в статусе величайшего – 17 ноября на Madison Square Garden в Нью-Йорке подерется со Стипе Миочичем .

Последние два года Джонс пользуется абсолютной любовью Даны Уайта, но так было не всегда. Их взаимоотношения – непредсказуемые качели.

Уайт защищал Джонса с прихода в UFC: устроил скандал из-за проигрыша, а потом давал титульники, несмотря допинг и уголовку

Единственное поражение в карьере Джонса – тот самый бой с Мэттом Хэмиллом в 2009 году и те самые локти. После боя Уайт негодовал и критиковал рефери Стива Мадзагатти, который не остановил бой в клетке, когда Джонс избивал соперника, но вмешался, когда тот перешел на запрещенные тогда локти «12-6».

Джонс недоумевал из-за решения Атлетической комиссии Невады, а Уайт злился: указывал на кризис в комиссии, а рефери Мадзагатти называл худшим в истории. 15 лет Уайт отказывался признавать то поражение Джонса и говорил, что делает все возможное, чтобы аннулировать результат.

Казалось, после недавней легализации локтей «12-6» на это появились шансы, но на пресс-конференции перед UFC 309 Уайт признал поражение: «Любой разбирающийся в ММА фанат понимает, что Джонс никогда не проигрывал, но это поражение останется с ним навсегда».

В середине нулевых Джонс уже в чемпионском статусе достиг пика безумия: в пару лет уместились несколько допинг-скандалов, проблемы с наркотиками и криминальные истории, из-за чего он дважды лишался титула и получал отстранения.

Когда Джонса поймали на употреблении кокаина и впервые лишили титула (после первой победы над Даниэлем Кормье), Уайт не скрывал опустошения и разочарования: «Я шокирован. Это не обычная ситуация, когда парня ловят на допинге. В таких ситуациях ты начинаешь беспокоиться о человеке».

Другая кризисная ситуация – та самая авария в Альбукерке в апреле-2015, когда нетрезвый Джонс наехал на беременную женщину, которая в результате инцидента сломала руку. Ключевое – Джонс оставил место преступления и убежал, не оказав помощь пострадавшей.

Позже в его машине нашли наркотики. Уайт отреагировал сдержанно, но лишил Джонса титула. Когда суд в Альбукерке выносил вердикт, Уайт даже приезжал на заседание, чтобы поддержать.

Следующий скандал – положительный допинг-тест в 2016 году на блокатор эстрогенов и отмена реванша с Кормье на юбилейном турнире UFC 200 (тот самый жуткий провал с женским мейн-ивентом и эпохальным фото Конора Макгрегора в зрительном зале). Уайт отреагировал сухо: «У Джона есть шанс доказать невиновность, но это все ужасно, это ужасно для Даниэля Кормье».

Продолжение темной стороны биографии Джонса – положительный результат на допинг после победы над Кормье во втором бою. Джонс снова остался без титула, но, в отличие от первого поединка, результат реванша аннулировали.

Простой факт: после каждого отстранения за допинг, наркотики и нарушение закона Джонс получал титульный бой, Уайт не наказывал его промежуточными претендентскими боями. Даже Конор не пользовался такой привилегией, хотя его главный проступок – длинные простои, но никак не запрещенка.

После полуторагодовой паузы после Хабиба – нерейтинговый бой в полусреднем весе с Дональдом Серроне. После проигрыша в трилогии Дастину Порье – медийный бой с Майклом Чендлером, но никак не титульник с Махачевым. Да, можно сказать, что Конор возвращался после поражений. Но Стипе Миочич получил титульник с Джонсом после сокрушительного проигрыша Фрэнсису Нганну и почти четырехлетнего простоя.

Джонс и Уайт сходились не во всем: споры о зарплате, сорванные бои, боязнь Нганну

Первый глобальный кризис в отношениях случился в 2012 году, когда частично из-за Джонса сорвался целый турнир: на UFC 151 он должен был драться с Дэном Хендерсоном, но поединок отменили. Уайт просил Джонса принять бой с Чейлом Сонненом, заменившим травмированного Хендерсона: Джонс отказался, поэтому турнир остался в истории как несостоявшийся.

Суть конфликта – расхождение в версиях. Джонс уверял, что не знал, что турнир будет полностью отменен, если он не выйдет в клетку, но Уайт сказал прямо, что тот лжет: «Если честно, я рад, что Джон это сказал. Не думаю, что он сказал бы это в моем присутствии. Его слова, что он не знал – ложь. Джон все знал, я лично ему сказал, что шоу отменят без его участия».

Позже Уайт продолжал давить на Джонса: обвинял в несерьезном поведении и неуважении к компании и фанатам. «Думаю, Джон ведет себя слишком легкомысленно. Ну, или притворяется, чего не должен делать. Отмена турнира – не шутка. Это не смешно и коснулось многих людей. Это принесло нам большой ущерб», – говорил Уайт в 2012 году.

Еще один этап кризиса – 2015-й и дисквалификация за кокаин. Тогда Уайт сказал, что Джонс рискует, заигрывая с саморазрушением: «Джон облажался во всех смыслах, величайшая ошибка в истории от величайшего таланта в истории». Да, Уайт уже 10 лет назад заигрывал с тематикой GOAT.

В 2017 году – аннуляция боя с Кормье и настоящая ярость Уайта, который, кажется, хотел забыть про Джонса: «Не думаю, что Джон – тот парень, который думает только о деньгах, он очень любит веселиться. Не строю из себя святошу, я тоже попадал в истории и перегибал с весельем. Но самое плохое, что этому парню грозила тюрьма. Судья дал ему еще один шанс, Джону грозил серьезный срок. Если это не пробудило, то, мне кажется, его уже не спасти».

Особая часть разногласий между Уайтом и Джонсом – Фрэнсис Нганну. Когда Нганну начал победную серию в UFC после проигрышей Миочичу и Льюису и добрался до титула, Уайт занял сторону Нганну: «Если бы я был Джонсом и увидел победу Нганну над Миочичем, то спустился бы в средний вес».

Развитие конфликта – споры из-за гонорара за возможный бой с Нганну. Джонс требовал много денег, Уайт отказывался – оба не раз называли друг друга лжецами. Уайт отбивался:

«Джон запросил огромную сумму, захотел гонорар на уровне Деонтея Уайлдера – где-то в районе $30 млн. Джон говорит, что такого разговора не было? Забавно, у меня есть от него текстовые сообщения. Если Джон хочет, то может пройти тестирование на детекторе лжи».

Джонс отвечал: «Не будь чертовым лжецом, Дана, за карьеру я пропустил достаточно ударов. Если ты говоришь о 30-миллионном гонораре Уайлдера, то я соглашусь и на половину от этой суммы. Я всю карьеру держал рот на замке. Если моя репутация вынуждает тебя меня так недооценивать, то уволь».

Реванш с Густафссоном – что это вообще было?

Серьезный момент в отношениях Джонса и Уайта – реванш с Алексом Густафссоном в конце 2018 года. Бой должен был возглавить номерной турнир в Неваде, но за четыре дня до начала переехал в соседнюю Калифорнию. Беспрецедентное событие: вся логистика, разогрев и другие ключевые моменты пришлось экстренно корректировать.

Тогда у Джонса нашли следы туринабола, из-за чего Атлетическая комиссия Невады попросту отказалась санкционировать турнир. UFC нашел решение, оперативно перенеся турнир в другой штат, где комиссия оказалась сговорчивее.

Густафссон не сильно возмущался, заявив, что финиширует Джонса, даже если тот выйдет на авиационном топливе. А Уайт и официальные лица UFC полностью заняли сторону Джонса: Уайт говорил, что тот невиновен, допинга нет, а допинг-офицер UFC Джефф Новицки познакомил фанатов ММА со словом пикограмм – якобы таким было содержание запрещенки в анализах Джонса. Одна триллионная грамма.

Джонс уверенно нокаутировал Густафссона, после чего провел довольно активный, но спорный год, победив Энтони Смита, Тиаго Сантоса и Доминика Рейеса меньше, чем за 12 месяцев.

После возвращения Джонса Уайт помешался на его месте в истории MMA и стал героем мемов

Все изменилось в начале 2023 года, когда Уайт страшно разругался с Нганну, психанул и в один день объявил о его увольнении и бое Джонса и Сирила Гана за вакантный титул. С того момент Уайт кружит вокруг мантры, что Джон Джонс – лидер рейтинга P4P. Но не просто это утверждает, а активно спорит с теми, кто таковым, например, считает Ислама Махачева или Алекса Перейру.

«Что значит Ислам выше Джонса в рейтинге? Если мы запрем двоих парней в комнате, кто из них выйдет оттуда? Цифры не врут, Ислам не дотягивает до его уровня». Несогласным Уайт советовал не смотреть бои: «В интернете все тупые. Любой, кто не считает Джонса лучшим бойцом P4P, должен навсегда перестать обсуждать бои».

Такая последовательная преданность привела к тому, что Уайт стал мемом. В соцсетях вирусятся видео, на которых Уайт в любых ситуациях говорит, что Джонс – лучший в мире. Во время победной речи Дональда Трампа или во время благотворительного визита в детскую больницу.

Уайт не злится из-за шуток (в отличие от Джонса, который очень злится из-за критики) и даже подхватил тренд: внезапно назвал Джонса лучшим в истории на пресс-конференции, громко прокричал его имя в камеру фаната, который на турнире UFC просил Дану назвать лидера P4P.

Перед UFC 309, на котором Джонс вернется в октагон спустя полтора года, Уайт продолжил. Кажется, шутка, повторенная даже не дважды, и правда затянулась. И уже мало кому смешно.

Бой Джонса и Миочича – глупость. Но нас убеждают в обратном

Фото: Gettyimages.ru /Jeff Zelevansky, Steve Marcus, Frederick M. Brown, Sean M. Haffey, Ethan Miller, Chris Graythen, Douglas P. DeFelice